غلق مدرسة الجهاد بالسويس وتجمهر المعلمين أمام مديرية التعليم

شهد محيط مديرية التربية والتعليم بالسويس صباح اليوم الاثنين، تجمهر عدد كبير من معلمى ومسئولى مدرسة الجهاد الخاصة بالسويس معترضين على غلق المدرسة بعد مشاكل بين أصحابها فى بعض الأمور الإدارية منها قبول أعداد أكبر من سعت المدرسة فضلا عن مشاكل مالية.

التقى مصطفى فتح الله مدير أمن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المحتجين وتم السيطرة على الموقف حيث سيعقد السعيد شومان وكيل وزارة التعليم بالسويس لقاء مع المحتجين ظهر اليوم للبت فى مطالبهم وكيفية حل هذه الأزمة قبل بدأ العام الدراسى الجديد.

كانت مدرسة الجهاد شهدت بداية العام الدراسى الماضى أزمة وتم إيقاف العمل عدة أيام بسبب مشاكل بين ملاك المدرسة وهم شقيقان، حيث كان الخلاف على مستحقات المعلمين المالية بالإضافة إلى عدد من المشاكل الإدارية وتم حلها عن طريق محافظ السويس فى هذا الوقت وأحمد عرابى مدير مديرية التربية والتعليم السابق.

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