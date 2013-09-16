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إدارة دمياط التعليمية تستعرض خطة العمل خلال العام الدراسى

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إدارة دمياط التعليمية تستعرض خطة العمل خلال العام الدراسى إدارة دمياط التعليمية تستعرض خطة العمل خلال العام الدراسى

استعرض محمد الشركسى مدير إدارة دمياط التعليمية مع عدد من مديرى المدارس خطة العمل للعام الدراسى الجديد، حيث أكد أنه حسب تعليمات محافظ دمياط فى الاجتماع الذى عقده مع القيادات التنفيذية والتعليمية وقيادات الحكم المحلى بديوان عام المحافظة يوم الخميس الموافق 12/9/2013 والذى أكد على عدة محاور ينبغى للإدارة المدرسية الاعتماد عليها والالتزام بها باعتبار أن المنظومة التعليمية تقوم على ثلاثة أركان وهى: المكان والقائمون على العملية التعليمية والمتلقى ولذلك يجب أن تكون فى المكانة اللائقة بها كمؤسسة تعليمية تربوية قادرة على تخريج نشء يدين بالولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الشركسى أن ذلك لن يتحقق إلا بتفعيل دور اللامركزية ولكن بضوابط وثقافة الحفاظ على المال العام، وضرورة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس وتجهيزها لتكون على أتم الاستعداد لبداية العام الدراس، والتشديد على ضرورة دهان أسوار المدارس فورا، وكذلك البوابات بمشاركة معلمى الصيانة والمجالات فى المدرسة وإضفاء اللمسة الجمالية عليها بمشاركة معلمى التربية الفنية ويحبذ رسم علم على كل باكية من السور، مع ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب فورا للطلاب وعدم ربطها بدفع المصروفات المدرسية، مع ضرورة استيعاب أولياء الأمور وحل مشكلاتهم ويقاس نجاح القيادة المدرسية باحتوائها للموقف وحل مشكلات الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الشركس إنه لابد أن يكون أول يوم دراسى بالنسبة للطلبة يمثل احتفالية وفرحة وتكون الحصة الأولى به عن غرس قيم الولا وحب مصر والانتماء لها والتمسك بالأخلاق الحميدة وترديد النشيد الوطنى من جميع العاملين بالمدرسين "معلمين وإداريين وطلبة وعمال"، ويحبذ حضور الطلاب بأعلام مصر والتلويح بها.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الأنشطة فى كافة المجالات لإخراج جيل متفتح وتفريغ طاقاتهم الذهنية والبدنية ويحبذ عودة الشرطة المدرسية بزيها والاهتمام بدفتر الحضور والانصراف، لأنه دفتر مالى والإهمال فيه يعد جريمة إهدار مال عام لأنه بذلك يعطى حقا لمن لا يستحق.

وشدد على ضرورة عدم الحديث فى السياسة مطلقا وأن تكون المؤسسة التعليمية للتعليم فقط، ويمنع تسلم أى مدرسة من الأبنية التعليمية دون وجود عضو من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وإنهاء جميع طلبات التنقلات والانتدابات قبل بداية العام الدراسى، وعمل حصر لجميع المعلمين العاملين بالحصة.
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مصر 365

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