بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد منطقة "وادى القمر" استعداداً لتطويرها

تفقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأحد، منطقة وادى القمر والدخيلة بعد اجتماع موسع مع رؤساء مجلس إدارات مجمع شركات هذه المناطق، لبحث تطويرها، وحل مشاكلها.

وكان سكان منطقة "وادى القمر" غرب الإسكندرية بمنطقة الشركات تقدموا باستغاثة إلى "اليوم السابع"، أشاروا فيها إلى أن المنطقة تعانى من عدد من المشاكل أهمها شارع "السد العالى" والذى أطلقوا عليه شارع الموت، من هول ما يعانون فيه من كوارث وأزمات، ناتجة من الشلل المرورى التام يومياً مما يؤدى إلى إغلاق منطقة غرب بالكامل نتيجة تقاعس حى العجمى عن أداء دوره فى هذا الشارع من إصلاح "التكسير" ورصف أو تركيب أعمدة إنارة أو خدمات صرف صحى.

وذلك على الرغم من أن هذا الشارع هو الشريان الرئيسى لأهالى وادى القمر بخلاف أنه الطريق الرئيسى لوصول العمال بالشركات البترولية والأسمنت والملاحات ومنطقة غرب إسكندرية بالإضافة إلى أنه مدخل حيوى ووحيد لسيارات النقل الثقيل القادمة من ميناء إسكندرية والدخيلة والمتجهة إلى الطريق الدولى والعكس وكذلك السيارات المحملة بأطنان الأسمنت والمواد البترولية ومنتجاتها.

وأشار الأهالى إلى أنهم قاموا بعمل وقفات احتجاجية، عندما انقلبت سيارات نقل محملة بالطريق أكثر من مرة فى شهر يناير، وتلقوا وعودا من المسئولين برصفه دون جدوى حتى الآن.