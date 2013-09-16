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التعرض لغاز السارين يؤدى إلى الموت

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التعرض لغاز السارين يؤدى إلى الموت التعرض لغاز السارين يؤدى إلى الموت

غاز السارين من أخطر الغازات التى قد تودى بحياة الأشخاص، ويستخدم هذا الغاز فى صناعة بعض الأسلحة الكيماوية، كما يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس"، مشيرا إلى أن أهم أعراض التعرض لغاز السارين، سيلان رشح الأنف، سيلان الدموع، سيلان اللعاب، مع ألم فى العين وعدم وضوح الرؤية والتعرق المفرط السعال، وضيق النفس، وضيق الشعب الهوائية، تراكم البلغم فى الرئتين، والتنفس السريع، والإسهال، وزيادة التبول، إضافة إلى الارتباك، والنعاس، والضعف، والصداع والغثيان والقىء، كما يصاحبه ألم فى البطن واضطراب معدل ضربات القلب بالزيادة وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم

والتعرض لكميات كبيرة، يصيب الإنسان بفقدان الوعى والتشنجات وشلل وفشل الجهاز التنفسى مما قد يؤدى إلى الموت.

وحول العلاج يقول دكتور مجدى إنه يجب مغادرة منطقة التلوث فى أسرع وقت ممكن والخروج للهواء النقى، كما يجب إزالة الملابس الملوثة، بقصها وليس بخلعها حتى لا تؤثر على الوجه مع حفظ الملابس الملوث فى أكياس بلاستيكية وتقفل جيداً ثم توضع فى كيس بلاستيك جديد حتى لا تضر أناسا آخرين لحين التخلص منها بصورة صحية.

ويجب غسل العينين بوفرة بالماء وغمرها فيه من 10 إلى 15 دقيقة وغسل الجلد جيدا بالماء والصابون والرعاية الطبية على الفور عند بلع مواد ملوثة بالسارين و يفضل عدم التقيؤ.
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