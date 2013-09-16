اكتشاف فاعلية أحد الأدوية المضادة للسرطان فى علاج مرض السكرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد، عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن أحد الأدوية الواعدة لعلاج مرض السكر من النوع الثانى، أحد أخطر الأمراض المزمنة الذى يصيب أكثر من 315 مليون شخص حول العالم.

وأشار الباحثون إلى لأن أحد الأدوية المضادة للسرطان، والمعتمدة والمصدق عليها بواسطة إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية، وتعرف باسم "Eylea " و "Zaltrap"، وتحتوى على المادة الفعالة "aflibercept " قد أثبتت فاعليتها كدواء واعد لعلاج مرض السكر من النوع الثانى، حيث ينظم العقار آلية عمل بعض البروتينات المتسببة فى الإصابة بمرض السكر، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأضاف الباحثون أن عقار " aflibercept" يساهم فى علاج سرطان القولون والمستقيم عن طريق تثبيط نمو بعض الأوعية الدموية داخل الأورام، وبالتالى قطع إمدادات الأكسجين عنها، وهو ما كشفت النتائج أنه يساهم أيضاً فى زيادة استجابة الخلايا الكبدية والخلايا البشرية تجاه هرمون الأنسولين، ومع المزيد من الأبحاث والتجارى قد يستخدم هذا العقار مستقبلاً لعلاج مرض السكر.

> جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية الشهير "Nature Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.