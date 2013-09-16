الأظافر وسيلة للتعرف على عدد من الأمراض منها فقر الدم

تعد الأظافر من المؤشرات على الصحة العامة للإنسان، لذلك لابد من الحفاظ عليها كما تقول الدكتورة مهجة حنا جرجس، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمراض والتغيرات التى تصيب الأظافر تدل على الإصابة بالفطريات والأمراض المزمنة، لافتة إلى أن الأظافر الصحية تكون صقيلة ومنسجمة اللون.

وأن الفطريات التى تصيب اليد والقدم يكون نتيجة المواد الملوثة المتواجدة فى الماء، وحمامات السباحة، ويتم الوقاية من هذه الفطريات بالتنظيف بمادة مطهرة مثل البيتادين بعد الخروج من حمامات السباحة، وتوصى بعدم المشى على الأرض المبللة لأنها أكثر عرضة لنمو الفطريات.

كما أكدت جرجس أن هناك بعض التغيرات فى الأظافر التى تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض منها القلب، والكلى والصدفية والأنيميا وأمراض الرئة، مشيرة إلى أن الأظافر المحدبة التى تكون غير مستوية تأتى نتيجة لأمراض الرئة ، والأظافر التى يكون لونها أبيض بدلا من الوردى دليل على أمراض فقر الدم ، ووجود أظافر مقعرة منخفضة للداخل دليل على الإصابة بروماتيزم القلب، ووجود ثقوب بالأظافر نتيجة للإصابة بمرض الصدفية.

> لذلك تنصح الطبيبة عند وجود أى تغيير من ذلك فى الأظافر يجب التوجه إلى الطبيب، والمحافظة على نظافة الأظافر وجفافها وتقليمها، محذرة من إزالة الجلد الزائد عن الظفر لأنه يؤدى إلى الإصابة بالفطريات .

>