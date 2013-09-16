كاكا يغيب عن ميلان شهرا بسبب الإصابة؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي ريكاردو كاكا العائد إلى ميلان من ريال مدريد سيغيب شهرا بسبب إصابة عضلية جديدة.

واسترجع ميلان كاكا من ريال مدريد بعد بيعه عام 2009، بعدما فشل صانع الألعاب البرازيلي في إثبات نفسه مع الميرنجي لإصاباته المتكررة.

وظهر كاكا بقميص ميلان لأول مرة من جديد في التعادل مع تورينو 2-2 يوم السبت في الدوري الإيطالي.

وأدعت تقارير صحفية إسبانية أن كاكا تعرض للإصابة بشد في عضلة الفخذ، ليغيب عن ميلان لفترة تصل إلى أربعة أسابيع.

ولم يؤكد ميلان أو ينفي هذه التقارير حتى الآن.

ويستعد الروسونيري لمواجهة سيلتك يوم الأربعاء في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضا برشلونة وأياكس.