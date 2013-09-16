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ضبط 849 مخالفة مرورية وتحرير21 محضر تمويني بسوهاج

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ضبط 849 مخالفة مرورية وتحرير21 محضر تمويني بسوهاج ضبط 849 مخالفة مرورية وتحرير21 محضر تمويني بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة بإشراف اللواء  إبراهيم صابر مدير الأمن استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة ومكافحة الجرائم التموينية .

حيث  قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية  والمخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وكذا ضبط المخالفات التموينية والمرافق.

ففي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 849 مخالفة مرورية بيانها كالاتي (165 سحب تراخيص و90 تصالح وحجز37دراجة بخارية و 7حجز سيارات و550 مخالفة علي نموذج 125مرور.

وفي قضايا تم تحرير 21 مخالفة تموينية بيانها كالاتي :- 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 7 محاضر عدم الأعلان عن و عدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و1 محضر تجميع كمية من اليت التمويني لبيعها بالسوق السوداء و 1 محضر تجميع كمية من البنزين و 1 محضر حيازة سلع مجهولة المصدر .

وفي مجال المرافق تم ضبط  بائع متجول و 174 أشغال طريق ومضبوطات متنوعة و 2 لعدم حمل شهادة صحية و 4 مخالفات نظافة .
> وفي مجال ضبط قضايا البيئة المسطحات المائية تم ضبط 2 قمائن طوب ، تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة  ضد المخالفين .

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