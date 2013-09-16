وفد “خبراء السياحة ومستثمرى البحرالأحمر” يغادر إلي موسكو

غادر مدينة الغردقة اليوم الاثنين، وفد سياحى يضم عددًا من خبراء السياحة ومستثمرى البحرالأحمر وأصحاب الفنادق للمشاركة فى جناح محافظة البحرالاحمر بمعرض موسكو السياحى الذي يبدأ غداالثلاثاء ولمدة أربعة أيام.

صرح بذلك أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمراللواء حاتم منير، وقال إن بعثة المحافظة ويمثلها اللوء صلاح الجمل ، مدير الاستثمار بالمحافظة وعدد من ممثلى غرف وشركات السياحة ومديرى الفنادق وشركات السياحة ورجال الأعمال ويصل عددهم الى 85مستثمر سافر واليوم إلى روسيا للمشاركة فى المعرض بهدف جذب وتنشيط السياحة وعمل تسويق وعروض سياحية للشركات فى روسيا والعمل على رفع الحظر وإعادة السياحة من جديد.

ومن جانبة أكد ماجد القاضى المستشارالسياحى لغرف شركات السياحة بالبحرالأحمر وجنوب الصعيد أن السوق الروسى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة ويصل عددهم سنويًا الى مليونى سائح روسى سنويا وهذا المعرض هو فرصة لإعادة السياحة الروسية خاصة وأن السياحة الداخلية أوشكت على الانتهاء مع قرب العام الدراسى ولابديل عن عودة السياحة الأجنبية .

وكان وزير السياحة هشام زعزوع قد وافق على تخصيص مساحة 6 أمتار مربعة بمعرض روسيا لمحافظة البحرالأحمر لتتمكن الشركات والفنادق العاملة فى البحرالأحمر من تقديم عروضها للموسم السياحى الشتوى للسياحة الروسية.

علي صعيد متصل، وفى بادرة لعودة معدلات السياحة إلى طبيعتها بالبحر الأحمر أكد ماجد القاضى المستشار السياحى لغرف شركات السياحة بالبحرالأحمر وجنوب الصعيد فى تصريح خاص له، إن شركات السياحة الروسية أرسلت قررت اسئناف رحلاتها الى البحرالأحمر من جديد عقب وقفها فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة واتخاذ الحكومة الروسية قرارالرعاياها بحظرالسفر إلى مصر وتوقف الرحلات التى كانت تصل إلى البحرالأحمربمعدل يصل إلى 2 مليون سائح روسى سنويا.

وأضاف القاضى: ” أن مايقرب من 85 شركة روسية أعلنت عن عودة الرحلات إلى البحرالأحمر فى 25 سبتمبرالحالى بمعدل كبير يصل الى 70%من عدد الأفواج السياحية التى تصل إلى البحرالأحمر، وأن معرض موسكو السياحى والذى يحضرة وزيرالسياحة وممثلى شركات السياحة للمساهمة فى تنشيط ودعم السياحة .

وأضاف أن البحرالأحمر بها 256 فندقا سياحى يعمل بها أكثر من 130 ألف عامل وتعتمد على السياحة الروسية بشكل كبيروهى أكبر سوق سياحى وشهدت هذه الفنادق أزمة حادة، أدت الى توقف تشغيل مايقرب من 98 فندقا وحصول العاملين بها على أجازات إجبارية وأن عودة السياحة الروسية ورفع الحظرسوف تعيد الحياة إلى هذة الفنادق، وأن التنسيق بدأ اليوم مع شركات السياحة وقطاع الفنادق للعمل على استقبال رحلات السياحة الروسية.

وكانت الاجتماعات والمشاورات مع غرفة الشركات السياحية لقطاع البحر الأحمرعقدت أمسالأحد، اجتماعا مع مسئولي كبرى شركات السياحة الروسية الجالبة للسائحين إلى مصر قررت استئناف الرحلات للأفواج الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، بداية من 20 سبتمبر الجاري.

أ ش أ