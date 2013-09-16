كيف بدت المذيعة جومانا بوعيد بفستان زفافها الأبيض؟

كانت الإعلاميَّة الشهيرة جومانا بوعيد عروساً متألِّقة في حفل زفافها من رجل الأعمال سايد فيناوس مؤخراً بفستان أبيض رائع ذو تصميم كلاسيكيّ جذَّاب.

اختارت صديقة النُّجوم أن تكون عروساً كلاسيكيَّة بفستان من الدانتيل الأبيض حمل توقيع المصممة اللبنانيَّة لمياء أبي نادر، ونسَّقته مع تسريحة شعر ناعمة مرفوع للخلف، وباقة ورد أرجوانيَّة مطابقة للون حزامها.

حضر الحفل عدد كبير من النُّجوم المعروفين، مثل: شيرين عبد الوهاب, ولطيفة, وإليسا, ورامي عيّاش, وصابر الرباعي, وعلى الرُّغم من الصداقة المتينة التي تربطها مع النَّجمة نجوى كرم إلا أنَّ الأخيرة تخلَّفت عن حضور الحفل؛ بسبب وفاة والدها قبل أسبوع.

شاهدي في الصُّور كيف تألَّقت جومانا بفستان زفافها الأبيض.