أبيدال: ألفيس طلب مني الحصول على جزء من كبده

(إفي) - كشف الفرنسي إريك أبيدال ظهير برشلونة السابق وموناكو الحالي، عن الصداقة القوية التي كانت تجمعه بالبرازيلي داني ألفيش، والتي وصلت لدرجة أن الأخير عرض عليه التبرع بجزء من كبده، بعد اكتشاف معاناته من السرطان في هذا العضو.

وكان أبيدال يحتاج لعملية نقل جزء من الكبد أثناء علاجه من السرطان، والذي تبرع به في النهاية أحد أقاربه، وتوجت العملية بالنجاح، وعاد الظهير الفرنسي إلى الملاعب. وبالرغم من رحيله عن برشلونة، إلا أنه يقدم أداء مميز مع موناكو، أعاده لتمثيل منتخب بلاده من جديد.

وأوضح اللاعب في تصريحات لراديو كاتالونيا قائلا "ألفيش كان يرغب في التبرع بجزء من كبده، ولكن كونه رياضيا محترفا منع ذلك".

يذكر أنه بعد رحيل أبيدال (34 عاما) عن البرسا، قرر ألفيش ارتداء القميص رقم 22 تكريما لصديقه الفرنسي الذي كان يرتدي نفس الرقم خلال مسيرته في البرسا.

وأشار اللاعب إلى أنه يتفهم عدم تجديد برشلونة له بعد انتهاء عقده، معترفا أن بايرن ميونخ الألماني لم يرغب أيضا في التعاقد معه تجنبا لأي مشاكل صحية قد تحدث له في المستقبل.

ورفض ظهير موناكو الدخول في أي مشاكل مع ناديه السابق، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول عدم تقاضيه راتبه من البرسا أثناء مرضه وهو ما نفته إدارة الفريق الكتالوني.

وصرح اللاعب حول هذا الشأن قائلا "ليس لدي أي مشاكل مع أحد ولا مع برشلونة، ما يقوله النادي صحيح وأنا أصدقه".

وقضى مدافع منتخب "الديوك" ستة مواسم مع الفريق الكتالوني، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته هذا الصيف رغم تعافيه من السرطان وجراحة لزرع الكبد، لينضم للفريق الثري العائد للدرجة الأولى في فرنسا.