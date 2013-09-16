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فان بيرسي يرغب في تمديد تعاقده مع مانشستر

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فان بيرسي يرغب في تمديد تعاقده مع مانشستر فان بيرسي يرغب في تمديد تعاقده مع مانشستر

يرغب روبن فان بيرسي هداف مانشستر يونايتد في البقاء أطول فترة ممكنة مع الشياطين الحمر، رغم أن تعاقده مستمر لثلاثة مواسم مقبلة.

الهداف الهولندي صاحب الـ30 عاما انتقل إلى مانشستر الموسم الماضي من أرسنال، وقاد الشياطين للتتويج بالدوري محتلا صدارة ترتيب هدافي المسابقة بـ26 هدفا.

وقال فان بيرسي للصحفيين: "يتبقى لي ثلاثة مواسم في تعاقدي مع مانشستر، وأتمنى البقاء لفترة أطول".

وأوضح "أريد أن استمر في اللعب في المكان الأفضل، والفوز بالألقاب".

ولم ينس فان بيرسي توديع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد ريال مدريد من دور الـ16.

وقال: "ربما تكون مباراة ريال مدريد هي خيبة الأمل الوحيدة لي الموسم الماضي، فالحكم لعب دورا هاما في النتيجة ولكن كان يجب علي أن أسجل هدفا على الأقل أو هدفين في مثل هذه المباريات".

ويلعب مانشستر مع باير ليفركوزن يوم الثلاثاء في المجموعة الأولى من دوري الأبطال التي تضم أيضا ريال سوسيداد وشاختار دونتسك.

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