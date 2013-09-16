استمرار حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالأقصر

حذر اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر رؤساء المدن والمراكز والقري وجهاز حماية الأراضي من التقاعس عن حماية الأراضي الزراعية من اي اعتداءات ومواجهتها بالإزالة في مهدها قبل ان تتفاقم .

مشددا علي ضرورة ازالة كافة التعديات بالمحافظة وانهائها تماماً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والمدن والقري بالمحافظة وبالتعاون مع مأموري المراكز والأقسام والوحدات الزراعية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد والمتابعة المستمرة لرفع وازالة اي تعدي وتكليف مديرية الزراعة بالمحافظة بالإخطار الفوري عن اي تعديات وارسال تقرير اسبوعي عما تم من ازالات في المهد .

مع الدفع بحملات مكبرة علي مستوي المحافظة لتنفيذ وازالة اي تعديات علي الاراضي الزراعية ، بالاضافة الي التنسيق مع مديري المرافق بالمحافظة ( كهرباء ومياه ) والتنبيه بعدم توصيل المرافق لاي مباني مخالفة .

واشار المحافظ الي ضرورة حصر املاك الدولة الممهدة بالتعدي عليها اوالتي تم التعدي عليها بالفعل وذلك للعمل علي ازالتها فورا .

وكانت سلطات محافظة الأقصر قد شنت حملات مكبرة لازالة التعديات خلال الفترة الأخيرة وأعلن المهندس محمود الزغبي وكيل وزارة الزراعة بالاقصر عن وصول اجمالي حالات التعدي علي الاراضي الزراعية بالمحافظة عقب ثورة يناير حتي مطلع الشهر الحالي ” سبتمبر ” إلي 11924 حالة تعدي بمساحة 1225 فدان، تم ازالة 4423 حالة منها بمساحة 451 فدان وجاري التعامل مع بقية الحالات التي وصل عددها الي 7501 حالة بمساحة 773 فدان بالتنسيق مع سلطات المحافظة لافتا الي ان نسبة ما تم ازالته وصلت الي 37 % .