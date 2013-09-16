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سياسى لبنانى: تمثيلية أوباما ستعيد "إجرام الأسد"

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سياسى لبنانى: تمثيلية أوباما ستعيد "إجرام الأسد" سياسى لبنانى: تمثيلية أوباما ستعيد "إجرام الأسد"

أعرب النائب اللبنانى نديم الجميل عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية عن خيبة الأمل من الدول الغربية نتيجة موقفها من النظام السورى متوقعا أن يعود بشار الأسد إلى ما وصفه بـ"مسلسله الإجرامى" نتيجة عدم تحرك العالم والتمثيلية التى قام بها باراك أوباما بحجة السلاح الكيمبائى.

وقال الجميل "قد نفهم هذه المواقف من الروس الذين لديهم الإجرام "، معتبرا أن الموقف من السلاح الكيميائى اليوم ليس الأهم ولكن هناك أكثر من 100 ألف قتيل فى سوريا، مشيرا إلى أن " دورنا الفاعل كمسيحيين فى الشرق هو الذى سيؤمن دورنا وانتماءنا للدولة سيجعل المسيحيين يستمرون فى دورهم". ورأى أنه يجب توحيد اللبنانيين تحت شعار واحد وهو الانتماء للجمهورية اللبنانية".

وأضاف أن "حزب الله فى يوم يقول انه القوى ويحمى لبنان ولديه الخطط العسكرية كلها ويوم أخر يلوم الدولة لعجزها عن حمايته.واعتبر أن "حزب الله يتفشى أكثر فأكثر فى المناطق وعليه أن يعرف أن هناك من يرفض أن تكون هذه الفوقية والتفشى فى مناطقهم".

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