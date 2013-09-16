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"السورية لحقوق الإنسان": مقتل 85 شخصا على يد قوات بشار الأسد

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"السورية لحقوق الإنسان": مقتل 85 شخصا على يد قوات بشار الأسد "السورية لحقوق الإنسان": مقتل 85 شخصا على يد قوات بشار الأسد

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 85 شخصا بينهم 7 أطفال و6 سيدات على يد قوات نظام بشار الأسد أمس الأحد، معظمهم فى دمشق وريفها وحماه، حسبما ذكرت قناة (العربية) ، اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، شهد حى التضامن الدمشقى الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام السورى على إثر محاولة الأخيرة اقتحامه فيما استمر القصف العنيف على عدد من المدن والبلدات السورية خاصة فى حمص ودرعا.

يذكر أن الائتلاف السورى المعارض طالب أمس فى بيان له المجتمع الدولى بأن يتم توسيع حظر الأسلحة الكيميائية ليشمل القصف الجوى والصواريخ الباليستية.

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