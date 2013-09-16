حزب البشير: نرفض التدخل الأمريكى فى الشأن الداخلى للبلاد

أكد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، رفض بلاده القاطع ووقوفه بقوة دون محاولات واشنطن التدخل فى الشأن الداخلى لها، سواء كان على مستوى منطقة "آبيي" المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان أو منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ونقلت صحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين، عن مسئول الإعلام بالحزب قوله "إن على الإدارة الأمريكية احترام سيادة السودان، ولن نسمح لأحد أن يتدخل فى شأننا الداخلى خاصة آبيى، وهناك مرجعيات إقليمية ودولية تحكم ما تبقى من تنفيذ اتفاق السلام الشامل والاتفاقات الموقعة مع دولة الجنوب والآلية الأفريقية رفيعة المستوى التى ترعى التفاوض".

وأكد الحزب، أن أى حديث عن إجراء الاستفتاء من طرف واحد يعتبر أمرا مرفوضا كليا، مشيرا إلى وجود القنوات التى تمكن كل من الخرطوم وجوبا من حل تلك القضايا العالقة بينهما.