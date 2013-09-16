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100 مليون دينار خسائر القطاع الزراعى فى الأردن جراء الأزمة السورية

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100 مليون دينار خسائر القطاع الزراعى فى الأردن جراء الأزمة السورية 100 مليون دينار خسائر القطاع الزراعى فى الأردن جراء الأزمة السورية

قدر رئيس الجمعية الأردنية لمصدرى ومنتجى الخضراوات والفواكة زهير جويحان حجم خسائر القطاع الزراعى، جراء الأزمة السورية، بنحو 100 مليون دينار، محذرا من أن الأردن بدأ يفقد أسواقه التقليدية فى أوروبا الشرقية.

ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية، اليوم الاثنين، عن "جويحان" تأكيده على أن الخضروات تصل إلى أوروبا تالفة بسبب طول فترة الشحن التى تقارب الثلاثة أسابيع، لافتا إلى أن مزارعى "الزراعات التعاقدية" يواجهون كارثة تسويقية.

ودعا "جويحان" إلى التدخل بشكل مباشر لإنقاذ مزارعى التعاقدات والتجار من الخسائر الفادحة التى بدأوا يتكبدونها، وذلك بالعمل على تيسير عمليات الشحن إلى أوروبا.

وحول إمكانية استخدام الشحن الجوى، أفاد "جويحان" بأن الشحن الجوى مرتفعة جدا، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار المنتجات المصدرة ويفقدها ميزاتها التنافسية فى الأسواق الأوروبية.

وقال إن الصادرات السنوية للمملكة من الخضراوات والفواكه إلى أوروبا كانت تقارب 50 ألف طن مقابل كميات لا تذكر للعام الحالي.

يشار إلى أن الناطق الإعلامى فى وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين كان قد نفى مؤخرا أن تكون الوزارة أوقفت تصدير الخضراوات والفواكه إلى سوريا، مؤكدا أن المصدرين أنفسهم من فعلوا ذلك نتيجة تصاعد الأحداث هناك.

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مصر 365

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