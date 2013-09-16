أكتوبر المقبل.. وزارة السياحة العمانية تطلق برنامجًا لتمكين المرأة

برعاية ميثاء المحروقية، وكيلة وزارة السياحة العمانية، وتحت شعار (معاً نحو القيادة والريادة والصحة) يبدأ برنامج تمكين (5) للمرأة العمانية للسنة الخامسة على التوالى، فى السادس من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مؤسسة القصر الخليجى بالخوير.

وحول برنامج تمكين (5) قالت خديجة الطوقية، رئيس مجلس إدارة القصر الخليجى: بعد توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، بتخصيص يوم 17 أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية، وحرصاً منا على تلبية هذه الدعوة الكريمة نقيم كل عام هذا البرنامج، وسيعقد برنامج تمكين (5) فى الفترة من 6 /10 أكتوبر2013 بفندق جراند حياة مسقط، ويتضمن البرنامج خمسة أيام تدريبية تحت شعار "معاً نحو القيادة والريادة والصحة"، وسيتم تنفيذ أول ورش التدريب تحت مسمى "التمكين الصحى" وتقدمه الدكتورة ناهدة الزهير من المملكة العربية السعودية، وذلك تقدير منا بأن صحة المرأة تجعلها قادرة على إنجاز دورها فى المجتمع بإيجابية وفعالية.

وأضافت "الطوقية" أن الورشة الثانية من البرنامج ستكون عن التمكين الاقتصادى وتقدمه لطيفة الفودرى من دولة الكويت الشقيقة، أما اليومان الثالث والرابع للبرنامج فيتناولان التمكين الاجتماعى وخدمة المجتمع، وتقدمه الإعلامية حنان القطان من دولة الكويت.

وقالت خديجة الطوقية: سنقدم خلال البرنامج نماذج من النساء اللواتى يعتبرن قدوة فى المجتمع، من خلال مسيرة حياتهن ونجاحهن وسعيهن الدءوب للنجاح، مضيفة أن اليوم الخامس سيقدم فيه ندوة حوارية مع الإعلامى طلال الرواحى، يتخللها حفل عشاء وتقديم الهدايا للمشاركات، كما يخصص القصر الخليجى وللمرة الثانية مقاعد مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة، إيمانا بدور تلك الشريحة بالنهوض والتطور المطلوب لتنمية بلدنا الحبيب عمان.

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