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كتائب القسام: سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلى"

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كتائب القسام: سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلى" كتائب القسام: سلاحنا صنع لمحاربة "العدو الإسرائيلى"

زعم متحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سلاح القسام صنع لمحاربة العدو الإسرائيلى وردعه عن الوصول لعواصم العرب.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، فى تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع تويتر للتدوينات القصيرة نشرتها اليوم الاثنين الصفحة الرئيسية لموقع "القسام" على الإنترنت، "سلاح القسام صنع لمحاربة الإرهاب الإسرائيلى"، وأضاف: "من يعتبر المقاومة الفلسطينية عدو هو خائن للأمة أو مضلل وواهم.. صمود المقاومة والشعب الفلسطينى هو سر انحسار المشروع الإسرائيلى".

وكانت كتائب القسام قد أكدت فى بيان أمس أن العروض والمناورات العسكرية التى تقوم بها فى غزة، هى "رسالة للاحتلال الإسرائيلى".

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