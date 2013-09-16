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مساعدة مدير تعليم البنات: إسناد تدريس «الأولية» لمعلمات الأهلية فقط

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مساعدة مدير تعليم البنات: إسناد تدريس «الأولية» لمعلمات الأهلية فقط مساعدة مدير تعليم البنات: إسناد تدريس «الأولية» لمعلمات الأهلية فقط

 عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

أعلنت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات في منطقة تبوك نجلاء سليمان الشامان عبر حسابها بـ«تويتر» أن «المدارس النموذجية تطبق تجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية إلى المعلمات» مؤكدة أن هذا مسموح به في المدارس الأهلية فقط، رافضة اعتبار ذلك نوعا من الاختلاط على حد قولها، مضيفة أن تجربة إسناد تدريس الطلاب الذكور في الصفوف الآولية للمعلمات لا يعني الدمج أبدا، فالفصول والفسحة والمرافق مستقلة. وجاءت هذه التغريدات في الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي في تعليم تبوك سعد الحارثي لصحيفة «عكاظ» في عددها 4470 ما أثير عن دمج الطلاب والطالبات في مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية مؤكدا أن هذا الموضوع غير صحيح.

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