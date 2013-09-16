سقف ثانوية تمام سقط بسبب تشبعه بالماء

عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

أكد التقرير الهندسي الصادر من اللجنة الفنية الهندسية في إدارة شؤون المباني بتعليم تبوك عدم وجود أضرار إنشائية في مبنى ثانوية تمام بن العباس الذي شهد في وقت سابق تساقط أجزاء من السقف. وكان مدير التعليم أصدر تعليمات بوقوف اللجنة على الموقع ورفع تقرير هندسي عن الحالة وتبين من المعاينة أن جزءا من طبقة اللياسة سقطت بفعل تشبعها بالماء. كما أكد التقرير أن مبنى المدرسة بحالة جيدة ولايزال تحت الضمان العشري وهو مصطلح يقصد به أن المبنى وكافة أعماله الإنشائية يقع تحت مسؤولية المقاول المنفذ للمشروع لمدة عشر سنوات وكافة ما يترتب عليه من إصلاح أي ملاحظات عليه فإن الشركة تتحمل إصلاح تلك الملاحظات بالكامل.جاء ذلك بعد سقوط أجزاء من سقف مدرسة ثانوية تمام ابن العباس في تبوك بعد خروج الطلاب الأسبوع الفائت بالرغم من حداثة المبنى الذي لم يمض على إنشائه غير ثلاث سنوات فيما أكد مدير الإعلام التربوي سعد الحارثي أن أحدا من منسوبي المدرسة لم يصب بأذى.