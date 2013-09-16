أمير تبوك يلتقي اليوم المجلس التعليمي

علي بدير (تبوك)

يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالمدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة ورئيس المجلس التعليمي الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، وأعضاء المجلس من مساعدي المدير العام وأمين الإدارة، ومديري مكاتب التربية والتعليم بمحافظات منطقة تبوك، وعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات من أعضاء المجلس، ويأتي اللقاء مع بداية أعمال المجلس التعليمي في دورته الجديدة لهذا العام، تزامنا مع بداية العام الدراسي. وأعرب مدير التعليم عن اعتزازه وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة لشؤون التربية والتعليم، وحرصه المستمر على الرقي بالعمل التربوي والتعليمي بالمنطقة، ومن ذلك تأسيسه وعنايته بجائزة سموه للتفوق العلمي، التي ترعى وتكرم المتفوقين والمتفوقات من الطلاب والطالبات، ومنتسبي التربية والتعليم بمنطقة تبوك، كما يقف سموه على افتتاح وتأسيس المشاريع التعليمية المتواصلة، في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة في كل عام.