قرية ابن شريم بلا بريد.. والمواطنون يخاطبون المؤسسة

فليح ملاك (رفحاء)

يتحدث عدد كبير من سكان قرية ابن شريم الواقعة في شمال المملكة عن عدم وجود مركز للبريد، الأمر الذي أعاق مراجعاتهم وأبطل مفعولها تماما حسب أقوالهم، حيث إن خدمة البريد لا غنى عنها في ظل تشابك المعاملات وكثافتها وبعد المسافات بين القرى والبلدات والمدن. وحث المتحدثون مؤسسة البريد على ضرورة إنشاء مركز في ابن شريم. وذكر لـ«عكاظ» الشيخ ماجد ممدوح الشريم من المركز أن القرية تعاني من عدم وجود مركز بريد يسهل إرسال الخطابات وكل ما يستلزم من المراسلات البريدية، حيث إنها أصبحت حاجة ملحة في ظل التطور الذي تشهده القرية ووجود عدد من الدوائر الحكومية مثل الشرطة والبلدية والدفاع المدني والمدارس ومركز صحي وعدد من الشركات التي تعمل على تنفيذ المشاريع إلى جانب الجهات الخيرية، وكلنا أمل أن ينظر المسؤولون إلى معاناتنا بعين الاعتبار والإنصاف لتقديم هذه الخدمة التي لا نجد مبررا لعدم وجودها.ويضيف الشريم «نطمح لوجود مركز البريد حيث إن العاملين لدى البلدية وخاصة من الجنسيات المختلفة يحتاجون إلى المراسلة عن طريق البريد ليسهل عليهم معاناة الذهاب إلى رفحاء (100 كلم) ذهابا وإيابا من أجل إرسال طرود أو غيرها مع اهتمام الجهات المعنية بتخفيف العناء على الجميع. حيث إن خدمات البريد تشمل الأفراد والمؤسسات وكذلك تقديم خدمات البريد السريع بتوصيل الرسائل والحزم والبريد»، وأضاف الشريم أن خدمات البريد السريع تختلف عن خدمات البريد العادية بميزات مثل السرعة والأمان والتتبع والتوقيع والتخصص والخصوصية للخدمات السريعة، ومواعيد التسليم السريعة، حيث إن المؤسسة العامة للبريد تعمل خدمات لجميع المستويات، من داخل البلدان أو المدن المحددة، إلى الخدمات الإقليمية والقومية والعالمية. من شركات خدمات البريد السريع.رئيس المجلس البلدي بقرية ابن شريم اتفق مع الرأي السابق ومعه عياد الطليعة مدير المدرسة الإبتدائية حيث قالا إن وجود مركز للبريد أمر ضروري ويخدم البلدة ويعد أحد وسائل التواصل.