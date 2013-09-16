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وكيل إمارة الشمالية يتفقد مدينة الحجاج في عرعر

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وكيل إمارة الشمالية يتفقد مدينة الحجاج في عرعر وكيل إمارة الشمالية يتفقد مدينة الحجاج في عرعر

 محمد سبتي (عرعر)

سجل وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية الشيخ صالح بن عبدالكريم المحيميد زيارة تفقدية لمدينة الحجاج بمدينة عرعر يرافقه المهندس عبدالمنعم محمود الراشد أمين منطقة الحدود الشمالية وذلك للوقوف على استعدادات الإدارات الحكومية في المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن.وكان في استقبالهم اللواء حمود المنصور مدير شرطة المنطقة وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية وفور وصوله للمدينة قام بزيارات المقرات المخصصة وتجول داخل المدينة وتفقد التجهيزات التي تقوم بها استعدادا لاستقبال الضيوف.وأثنى المحيميد على الجهود المبذلولة من قبل الأجهزة الحكومية وأكد أنها محل تقدير الجميع.

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