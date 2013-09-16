«حامد»: «الفراعين» لن تعود للبث.. وسنتحفظ على ممتلكاتها

كتب : رضوى هاشم منذ 32 دقيقة

أكد حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، عضو مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، أنه جرى إغلاق الاستوديوهات الخاصة بقناة «الفراعين» الفضائية، والتحفظ على كافة المعدات والديكورات وأجهزة التحكم الخاصة بالقناة ويجرى حصرها حالياً، نظير المديونية المستحقة على القناة التى عجزت إدارتها عن دفعها. وأشار «حامد» إلى أن مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد إدارة قناة «الفراعين»، التى يملكها توفيق عكاشة، لمطالبتها بدفع المديونية المستحقة عليها، مؤكداً أن قرار إغلاق القناة يشمل كل ما له صلة بها من قنوات مثل قناة «فراعين أكتوبر»، علاوة على سحب ترخيصها بشكل نهائى وهو ما يعنى استحالة عودتها مرة أخرى. وقال «حامد»: إن القرار صدر عقب عدد من الإنذارات التى وُجهت إلى إدارة القناة خلال الأسابيع الماضية لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامى ومعايير العمل المتفق عليها، كما طالبت هيئة الاستثمار القائمين على القناة بالتوقف عن السباب والتهديد الذى طال عدداً كبيراً من مؤسسات الدولة ورموزها، بما فى ذلك المؤسسة العسكرية، إلا أن إدارة القناة لم ترتدع وقررت استكمال الطريق الذى سلكته، فما كان من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية وهيئة الاستثمار إلا تنفيذ إصدار قرار سحب الترخيص وإغلاق القناة، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن قرار إغلاق القناة قبل ثورة 30 يونيو كان لذات الأسباب لكنه بشكل مؤقت لحين تصحيح مسارها، لذلك عادت للبث بعد وعد منها بتصحيح أخطائها وهو ما لم تلتزم به طويلاً.