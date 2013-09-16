مدرعات الجيش تقتحم قرية «دلجا» في المنيا وتقبض على مطلوبين إسلاميين

اقتحمت مدرعات الجيش والشرطة، فجر الإثنين، قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وألقت القبض على عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يواجهون اتهامات بالتحريض على القتل، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية وشهود عيان.

ونجحت القوات في إزالة المتاريس التي أقامها أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالقرية، فيما انتشرت المدرعات في الشوارع للقبض على العناصر المطلوبة أمنيًا، والتي تواجه تهم التحريض على القتل.

وحلقت مروحيات القوات المسلحة على مداخل القرية، فيما استسلم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام قوات الجيش التي وبدأت في عملية تفتيش للمنازل .

وقال شهود عيان إنه في الخامسة صباحاً، تحركت القوات مدعومة بمدرعات وآليات عسكرية تجاه قرية «دلجا»، لتحريرها من قبضة جماعة الإخوان وحلفائها من التيارات الإسلامية وبدأت العمليات بحصار القرية بعدد من المدرعات من جميع مداخلها أمام مسجد عباد الرحمن .

وأكد مصدر أمني استسلام أنصار المعزول أمام قوات الجيش والشرطة والبدء في عملية مداهمة وتفتيش للمنازل وتم إلقاء القبض على 8 أفراد مطلوبين أبرزهم خليفة أبوالسعود عبد الستار، محمد أبوالسعود عبد الستار، محمد قطب عبد الستار، حسن كحيل، أسامة كحيل.