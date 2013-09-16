شرطة الشارقة تنظم دورات إرشادية للنزلاء

قامت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بتنظيم عدة دورات توعوية وإرشادية للنزلاء بالتعاون مع المتحف العلمي بالشارقة، حيث تناولت المرشدة آمنة ابراهيم آل علي من ادارة المتحف العلمي بالشارقة أهمية مثل هذه الدورات من خلال التوعية والارشاد الجماعي للنزلاء بهدف تمكينهم من معرفة الاساليب التي تساعدهم في التغلب على مشاكلهم الشخصية وتطوير امكانياتهم العامة للتعامل مع مختلف الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجههم مما تتيح لهم فرص التنفيس والتفريغ الانفعالي.

كما هدفت هذه الدورات الى دعم برامج الإصلاح والتأهيل الاجتماعية للنزلاء من خلال مواكبة الحاجات المتغيرة في المجتمع وتقوية شعورهم بالتماسك وتنمية القدرات الفردية كما سعت الى تزويدهم بالمعلومات والقرارات التي تسهل عليهم اتخاذ القرار، اضافة الى تعزيز الروابط والثقة بين النزلاء والأخصائيين، ومساعدتهم لاكتشاف الحلول الممكنة لمشاكلهم بطريقة بناءة تعاونية للتكيف مع نفسه وبيئته.