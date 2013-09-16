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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة علياء بنت محمد القاسمي

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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة علياء بنت محمد القاسمي ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة علياء بنت محمد القاسمي

 نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي أخت صاحب السمو حاكم الشارقة والدة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي والشيخ عبد الرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي التي وافتها المنية صباح اليوم.
>  وفيما يلي نص البيان..

 بسم الله الرحمن الرحيم.. " يأيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"..صدق الله العظيم ..

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة علياء بنت محمد بن صقر القاسمي..أخت صاحب السمو حاكم الشارقة التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين 10 ذي القعدة 1434 هجرية الموافق 16 سبتمبر 2013 ميلادية.

 ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة الى صاحب السمو الحاكم و أسرة آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيدة عقب أداء صلاة عصر اليوم في مسجد الملك فيصل في مدينة الشارقة ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة " الجبيل ".

 ويتقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التعازي للرجال في قصر البديع وللنساء في مجلس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي في منطقة الرملة لمدة ثلاثة أيام.

 كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة مدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم .

 

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