رحلة «التربيطات»: «السادات» يلجأ لـ«شفيق» و«الاستقلال» يلتقى التيار الشعبى

«عفت»: التحالفات تتوقف على شكل النظام الانتخابى.. و«الشهابى»: «التيار» أبدى موافقته

كتب : سمر نبيه منذ 10 دقائق

بدأت الأحزاب السياسية بحث التحالفات الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم عدم وجود توافق بعد على شكل النظام الانتخابى لمجلس الشعب المقبل. ويبحث حزب السادات الديمقراطى، الذى يرأسه الدكتور عفت السادات، إمكانية التحالف انتخابياً مع عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها «المصريين الأحرار» و«المؤتمر»، فضلاً عن حزب الحركة الوطنية الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق، فيما يلتقى أعضاء تيار الاستقلال، الذى يضم عدة أحزاب أبرزها «الجيل» و«غد الثورة» وقيادات بالتيار الشعبى، الأسبوع الجارى للتشاور بشأن إمكانية التحالف. وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى: إنه لم يحسم أمر التحالفات الانتخابية بعد، موضحاً أن التحالفات تتوقف على شكل النظام الانتخابى، لافتاً إلى أن هناك مشاورات جرت مع كل من أحزاب «المصريين الأحرار والمؤتمر والحركة الوطنية المصرية»، إلا أن التحالف النهائى يحدده الدعم المادى والمرشحون وإمكانية إحداث توافق فى شكل القوائم مع هذه الأحزاب، لافتاً إلى أن الحزب الأقرب للتحالف فى قائمة موحدة مع حزبه هو حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق. وأضاف لـ«الوطن» أنه أعرب للرئاسة عن احتجاجه على الطريقة التى يجرى بها الحوار مع الأحزاب، موضحاً أن أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى للرئيس، هو من يتولى تلك المهمة، وهو من ينتقى أحزاباً دون غيرها للحديث والتشاور. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل: إن هناك لقاءً سيجمع تحالف تيار الاستقلال، الذى يضم 27 حزباً منها حزبه، بقيادات التيار الشعبى، وسيلتقى هذا الأسبوع بحمدين صباحى مؤسس التيار، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، ومحمد بيومى القيادى بحزب الكرامة، لافتاً إلى أن هناك ترحيباً مبدئياً بالتشاور مع الحزب بشأن التحالفات الانتخابية، وتكوين قائمة موحدة معهم.