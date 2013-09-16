مساعٍ يابانية لرفع الحظر على صادراتها من المنتجات البحرية إلى كوريا الجنوبية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، أن وكالة المصائد اليابانية تعتزم إرسال مسئول رفيع المستوى إلى كوريا الجنوبية لإقناعها بإعادة النظر فى قرارها فرض حظر على استيراد المنتجات البحرية من الأقاليم اليابانية بسبب المخاوف من تسرب المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما النووية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كينجى كاجاوا مدير عام إدارة تحسين الموارد فى وكالة المصائد اليابانية سيغادر إلى كوريا الجنوبية فى وقت لاحق من اليوم لمقابلة المسئولين الكوريين ودعوتهم إلى رفع الحظر المفروض على المنتجات اليابانية.

كانت سول قد قررت فى وقت سابق من الشهر الجارى تمديد الحظر المفروض على المنتجات البحرية من إقليم فوكوشيما وسبعة أقاليم أخرى فى اليابان بسبب تسرب المياه الملوثة بالإشعاع.

كانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" قد أعلنت الشهر الماضى عن تسرب نحو 300 طن من المياه الملوثة بالإشعاعات الذرية من أحد خزانات محطة فوكوشيما النووية. فى المقابل أكد خبراء شركة "تيبكو" أن المواد المشعة فى المياه المتسربة لا تتجاوز الحد المسموح به.

يذكر أن محطة فوكوشيما الواقعة على الساحل الشمالى الشرقى لليابان تضررت من الزلزال الذى ضرب المنطقة بقوة 9 درجات على مقياس ريختر إضافة إلى موجات المد العاتية (تسونامي) الناجمة عن الزلزال فى مارس 2011.