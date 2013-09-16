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مصدر: أجهزة الأمن والجيش شنت حملة مكبرة بقرية دلجا بالمنيا للقضاء على البؤر الإجرامية

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مصدر: أجهزة الأمن والجيش شنت حملة مكبرة بقرية دلجا بالمنيا للقضاء على البؤر الإجرامية مصدر: أجهزة الأمن والجيش شنت حملة مكبرة بقرية دلجا بالمنيا للقضاء على البؤر الإجرامية

كتب : خديجة العادلي منذ 27 دقيقة

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع القوات المسلحة، قامت بحملة مكبرة على قرية دلجا، للقضاء على البؤر الإجرامية هناك.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الحملة شارك فيها كل من الأمن المركزي والعمليات الخاصة والدفاع المدني والبحث الجنائي والأمن العام والأمن الوطنى وفرق التدخل السريع ومجموعات قتالية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشار إلى أن القوات خرجت من مدينة المنيا من الساعة الحادية عشر مساء أمس، متوجهة إلى القرية إضافة إلى القوات التي تم تسكينها بمركز ديرمواس التابعة له القرية منذ أيام.

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