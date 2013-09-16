كي مون يتسلم تقرير المراقبين الدوليين بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الخاص بمزاعم وقوع هجمات كيماوية في حادثة غوطة دمشق يوم أغسطس الماضي،من آك سلستروم رئيس تقرير بعثة التحقيق الأممية، بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين.

وسوف يطلع الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم ، أعضاء مجلس الأمن الدولي- في جلسة مشاورات مغلقة – على مضمون التقرير والنتائج التي خلص اليها بشأن حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية في تلك الحادثة.

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في وقت متأخر الليلة الماضية أن بان كي مون سيتحدث للصحفيين في لاحق اليوم ، وذلك عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع من بان كي مون الى أهم النقاط الواردة في التقرير والخطوات المقبلة فيما يتعلق باستكمال التحقيقات الأممية في جميع الحوادث الأخرى التي تم الابلاغ عنها بخصوص مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

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