أخبار عاجلة

نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كي مون يتسلم تقرير المراقبين الدوليين بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

Google+ Print
كي مون يتسلم تقرير المراقبين الدوليين بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا كي مون يتسلم تقرير المراقبين الدوليين بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة – بان كي مون

 تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  التقرير الخاص بمزاعم وقوع هجمات كيماوية في حادثة غوطة دمشق يوم أغسطس الماضي،من  آك سلستروم رئيس تقرير بعثة التحقيق الأممية، بشأن  مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين.

وسوف يطلع الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم ، أعضاء مجلس الأمن الدولي- في جلسة مشاورات مغلقة – على مضمون التقرير والنتائج التي خلص اليها بشأن حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية في تلك الحادثة.

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في وقت متأخر الليلة الماضية أن بان كي مون سيتحدث للصحفيين في لاحق اليوم ، وذلك عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع من بان كي مون الى أهم النقاط الواردة في التقرير والخطوات المقبلة فيما يتعلق باستكمال التحقيقات الأممية في جميع الحوادث الأخرى التي تم الابلاغ عنها بخصوص مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا