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الطائرات الحربية تحلق فى سماء “دلجا” بعد فرض السيطرة الأمنية

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الطائرات الحربية تحلق فى سماء “دلجا” بعد فرض السيطرة الأمنية الطائرات الحربية تحلق فى سماء “دلجا” بعد فرض السيطرة الأمنية

طائرات حربية – أرشيفية

نجحت قوات أمن المنيا فى فرض سيطرتها الأمنية فى قرية دلجا  وتأمين مداخل ومخارج القرية حيث انتشرت المدرعات وسيارات الجيش و الشرطة  مدعومة بعدد عدد من الطائرات الحربية التى تحلق فى سماء القرية  التابعة  لمركز ديرمواس بعد تمكن الأمن من اقتحامها فجر اليوم.  حيث  تم مداهمة القرية من الطريق الصحراوي الغربي والزراعي .

جاء الاقتحام  استجابه لنداءات الأهالي والأقباط بعد حالة الرعب التي سيطرت عليهم جراء الأحداث الأخيرة في الشهر الماضي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتواترت  معلومات  حول إلقاء القوات الأمنية القبض على عدد من المحرضين على العنف بالإضافة إلى عدد من المسجلين خطر علاوة على ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة بمنازل العناصر الخطرة .

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