بعد فشل تعطيل «المترو».. «الإخوان» تخطط لـ«فوضى الجامعات»

انتظام العمل فى جميع المحطات.. والقبض على 20 إخوانياً بحوزتهم «نبال وإسبراى»

كتب : محمد بركات وسلامة عامر ورجب المرشدى وحسن صالح تصوير : عدنان عماد منذ 58 دقيقة

بعد فشل خطته لتعطيل مترو الأنفاق، أمس، يتجه تنظيم الإخوان للتظاهر داخل الجامعات وتعطيل الدراسة، تزامناً مع بداية العام الجديد.

كانت محطات المترو بخطوطه الثلاثة شهدت مع بداية التشغيل فى الساعة السادسة من صباح أمس إجراءات أمنية مشددة لمواجهة الدعوات التى أطلقها الإخوان لركوب القطارات بتذكرة واحدة لمدة 3 ساعات متواصلة بأعداد غفيرة، بهدف تكبيد إدارة المترو خسائر مالية وإحداث تكدس فى المحطات وشوارع القاهرة. وانتشرت لجان التفتيش التى جرى تشكيلها من العاملين بالمترو بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات فى 59 محطة بخطوط المترو، خاصة المحطات النهائية فى حلوان والمرج وشبرا الخيمة والمنيب.

وقال المهندس عبدالله فوزى، رئيس جهاز تشغيل المترو: إن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ أى بلاغات بوجود أعطال أو زحام بسبب تكدس الركاب طوال يوم أمس، مشيراً إلى أن حركة القطارات كانت تسير بشكل طبيعى، وفقاً لجداول التشغيل الموضوعة سلفاً.

وقال اللواء منير السيد، مدير شرطة النقل والمواصلات: إن الإدارة نسقت مع مديريات الأمن بالقاهرة والجيزة والقليوبية لمنع التجمعات داخل محطات المترو، وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول، مع تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المحطات.

وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت تجمع عدد من عناصر الإخوان بمحطتى مترو «الشهداء» و«سانت تريزا»، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة، ومحاولة بعضهم كتابة بعض العبارات المسيئة على جدران المحطتين، وجرى إلقاء القبض على 20 منهم، بحوزة بعضهم عدد من النبال وعبوات «الإسبراى». من جهة أخرى، قال أحمد فريد عضو ائتلاف «طلاب ضد الانقلاب»، لـ«الوطن»: إنهم يجهزون لفعاليات عديدة، لن تتوقف إلا بعودة الشرعية ومحمد مرسى.