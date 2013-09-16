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سوريا تبدأ عاماً دراسياً جديداً بدون «يونى فورم»

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سوريا تبدأ عاماً دراسياً جديداً بدون «يونى فورم» سوريا تبدأ عاماً دراسياً جديداً بدون «يونى فورم»

كتب : الوطن منذ 30 دقيقة

انطلق أمس عام دراسى جديد فى سوريا بينما أجواء الحرب ما زالت تخيم على البلاد، أطفال ذهبوا منذ الصباح الباكر إلى مدارس بعد الخراب الذى لحق بها، بينما بقى أكثر من مليونى طفل محرومين من التعليم، بعد تدمير حوالى 3 آلاف مدرسة خرجت من الخدمة هذا العام وفقاً لإحصاءات المنظمات الدولية.

تخفيفاً على الأهالى لم تتشدد وزارة التربية السورية فى تقييد الطلاب بزى موحد، وظهر الأطفال بألوان تنوعت بين الزاهية والقاتمة، كل حسب حالته واستعداده النفسى لاستقبال عام جديد وسط الخراب والدمار اللذين عمّا سوريا.

وكان هوزان الوز، وزير التربية السورى، قد أعلن جاهزية 18 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب، بينما خرجت نحو 3600 مدرسة من الخدمة بسبب الأزمة، مع ترميم 600 منها، إضافة إلى أن نحو 1000 أخرى خرجت من الخدمة كونها مراكز إيواء للمهجرين.

لم تميز آلة الموت التى ضربت فى كل مكان من البلاد بين منزل أو مستشفى أو مدرسة، ليجد أطفال سوريا أنفسهم محرومين من المأوى والتعليم على السواء.

وتؤكد المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية فى سوريا أن ما يقارب المليونى طفل سورى بين سنّى السادسة والخامسة عشرة باتوا خارج مدارسهم. أما الخطر الأكبر الذى يواجه هؤلاء الأطفال هو ارتفاع عدد من يتم تجنيدهم فى القتال الدائر، سواء من طرف المعارضة أو من جانب النظام، وهو ما يهدد، بحسب الأمم المتحدة، بخلق جيل جديد لا يعرف إلا ثقافة الحروب والقتل.

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