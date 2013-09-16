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بوتين يهزم عضو بالكونجرس فى مصارعة اليد

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بوتين يهزم عضو بالكونجرس فى مصارعة اليد بوتين يهزم عضو بالكونجرس فى مصارعة اليد

اعترف النائب الجمهوري، عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، “دانا تايرون روراباكر”، أنه نازل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مصارعة الذارعين في أحد الأيام، ومنى خسارة على يديه.

وأكد رورا باكر في حوار له مع إذاعة “كيه.بي.سي.سي” أن البداية كانت عبر جدال مع بوتن بشأن الفائز في الحرب الباردة، وسرعان ما قررا تسوية الأمر من خلال مصارعة الذراعين، حسب تعليقه.

ويؤكد روراباكر أن النزال جرى بين عامي 1990 و1991، وتحديداً عقب سقوط الإتحاد السوفيتي، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أثناء زيارة لمجموعة من شباب السياسيين الروس إلى واشنطن، كان من بينهم بوتن، الذي كان يشغل حينها منصب نائب عمدة مدينة سانت بطرسبرغ، وبعد الإنتهاء من الأمور الرسمية، قرر عضو الكونغرس اصطحاب الوفد الروسي إلى إحدى الحانات الإيرلندية وهناك جرت الواقعة.

واعترف روراباكر أنه خسر النزال بسرعة فائقة، مؤكدا أن بوتن كان حينها شاباً قوياً يتمتع ببنية عضلية مذهلة، على حد تعبيره.

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