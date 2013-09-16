الجثة معلقة فى الإيشارب.. والقاتل «الفقر والبطالة»

«السيد» فشل فى العثور على عمل فقرر الانتحار.. ووالدته أمام النيابة: لا أتهم أحداً

كتب : حسن صالح منذ 27 دقيقة

«السيد».. لم يكن له من اسمه نصيب، 30 سنة قضاها من عمره الذى أنهاه فى لحظة يأس، لم يجد عملاً ينفق من راتبه على والدته أو يمكّنه من الزواج، بالرغم من أنه طرق كل الأبواب، بعد أن ترك القاهرة للعيش فى منطقة أبوزعبل، أملاً فى تكاليف معيشة أقل، دون جدوى. أصيب «السيد عبدالمقصود السيد» بحالة نفسية سيئة دفعته إلى البقاء فى المنزل حبيس حجرته، لا يدخل عليه أحد إلا والدته، التى حاولت أن تساعده بعد وفاة والده، حتى إنها ذهبت للبحث عن عمل لنجلها إلى مصانع وورش المنطقة، لكنها فشلت، فقرر «السيد» مغادرة «المنطقة» والدنيا كلها بـ«إيشارب» شنق به نفسه. لمح بعض الجيران جثته تتدلى من سقف حجرته عبر النوافذ، فأسرعوا إلى الشقة، وحطموا بابها لعدم وجود والدته، فى محاولة لإنقاذه، لكن «قُضى الأمر». أبلغ الجيران الأجهزة الأمنية، التى نقلته إلى مستشفى الخانكة العام، وأخطرت النيابة، وتولى محمد عزوز، مدير نيابة الخانكة التحقيق، وأمر بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. «الوطن» انتقلت إلى شقة «السيد»؛ منزل بسيط، من 4 طوابق، داخل حارة فى منطقة جراج أبويوسف التابعة لمركز الخانكة. «أحمد ج» أحد الجيران، قال إن «السيد» لم يكن يهوى الاختلاط بجيرانه، وانتقل للعيش فى المنطقة منذ 4 أو 5 أشهر، ولم يكن له أصدقاء أو معارف. فى المحضر رقم 5832 إدارى مركز الخانكة، وتحقيقات النيابة، قالت والدة المتوفى «فاطمة عبدالمطلب أحمد حمودة»، 60 سنة، ربة منزل، إن نجلها انتحر لمروره بحالة نفسية سيئة.