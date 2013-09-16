الأمن يلاحق قيادات «الإخوان المسلحين» فى الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية

كتب : المحافظات منذ 23 دقيقة

واصلت الأجهزة الأمنية، أمس، ملاحقتها لعناصر الإخوان المتورطين فى عمليات العنف والفوضى، التى أعقبت فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، كما واصلت جهات التحقيق تحقيقاتها مع من تم إلقاء القبض عليهم فى أوقات سابقة.

فى البحيرة، ارتفع عدد المقبوض عليهم من قيادات وكوادر وعناصر وأنصار جماعة الإخوان إلى 323 متهما، منذ أحداث فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والتحريض على العنف والقتل والشروع فيه، واقتحام وإحراق وتخريب منشآت عامة وشرطية، مثل مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور، ومبنى مركز شرطة حوش عيسى، وممارسة أعمال إرهابية وتكدير الأمن العام، وإحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص، وتمويل عمليات إرهابية.

وتمكنت قوات الأمن بالمحافظة من ضبط القيادى الإخوانى الدكتور حمدى عبدالحميد عبيد، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية والعدالة، المطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وحرق مبنى المحافظة بمدينة دمنهور، كما تم إلقاء القبض على القيادى الإخوانى محمد أحمد مصيلحى، المطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على العنف، والقبض على القيادى الإخوانى مجدى فتحى عبدالمولى عبدالله، المطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة، بنفس التهمة. من جانبها، قررت نيابة مركز كفر الدوار حبس كامل رمضان عبدالواحد، 23 عاماً، المشتبه فى انتمائه لتنظيم القاعدة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى، للتأكد من انتماء المتهم لـ«القاعدة» من عدمه.

وفى بورسعيد، تمكن رجال الشرطة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط وليد محمد يوسف الطويل، 39 سنة، أحد عناصر الإخوان المتورطين فى العمليات الإرهابية بالمحافظة مؤخرا، والمطلوب القبض عليهم، ليرتفع عدد المقبوض عليهم من الإخوان إلى 19 متهما.

ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم اتهامات بـ«تمويل وتحريض الآخرين لشراء أسلحة آلية وعبوات ناسفة وتحريض على القتل وإثارة الشغب والفوضى لعودة المعزول الدكتور محمد مرسى، واستغلال دور العبادة ومحاولة احتلال قسم شرطة العرب والهجوم على المحطة العسكرية وشرطة المركبات وبنك قناة السويس وكنيستى مارجرجس ومارمينا العجايبى ببورسعيد والتحريض على محاولة اغتيالات لقيادات الجيش والشرطة فى الأحداث الأخيرة، وتعطيل الموظفين عن عملهم وإتلاف منشآت شرطية خاصة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين».

وفى الغربية، باشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار نصر حشيش المحامى العام لنيابات شرق طنطا، أمس، التحقيق مع 6 متهمين جدد بالتحريض على ارتكاب أحداث ووقائع العنف والشغب ومعظمهم من أنصار الرئيس المعزول ومقيمون بقرى دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وفى الدقهلية، نظرت محكمة جنح ثانى المنصورة أمس أولى جلسات محاكمة 24 متهما إخوانيا، تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث جمعة 16 أغسطس، التى أصيب فيها 56 مواطنا، فضلا عن ضابطى شرطة بالأمن المركزى، ووجهت لهم النيابة العامة تهماً بحيازة أسلحة بيضاء وإثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

وأفاد مصدر قضائى بأن عناصر جماعة الإخوان يحاكَمون فى 16 قضية أمام نيابات الدقهلية، جميعها قيد التحقيق منذ يوم 30 يونيو الماضى حتى الآن.

وفى الشرقية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى السيد عبدالمجيد محمد، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز الإبراهيمية نقيب المعلمين بالإبراهيمية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.