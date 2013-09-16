«الجيزة» تعيد زراعة أشجار «النهضة»

كتب : محمد الأبنودى منذ 9 دقائق

فى إطار جهودها لتطوير ورفع كفاءة ميدان النهضة، تبدأ محافظة الجيزة بحملة لزرع أشجار ونخيل جديدة لاستكمال الشكل الجمالى بالميدان وتهذيب وتقليم الأشجار القائمة حالياً، وقال الدكتور المحافظ على عبدالرحمن، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى واللجنة المشَكلة لمعاينة حالة الحدائق والنخيل الموجودة أمام جامعة القاهرة وحديقتى الحيوان والأورمان، وأكدت أن بعض النخيل قد تعرض لحروق سطحية لم تمثل أى خطورة وسيتم تنظيفها وتقليمها لكونها لا تخل بالشكل الجمالى وستتم إضافة 15 نخلة من ذات النوع المنزرع حالياً.

ورصدت اللجنة أيضاً وجود أشجار ونخيل مصابة بحروق شديدة وتمثل خطورة على المارة والممتلكات وستتم إزالتها لتفادى سقوطها فى أى وقت بصورة مفاجئة بسبب العواصف الترابية نتيجة ضعف جذورها، مشيراً إلى أن ممثلى جهاز التنسيق الحضارى قد قاموا بمعاينتها حرصاً على الحفاظ على الأثر التاريخى لهذه الأشجار والالتزام بالمعايير التى اختارت على أساسها اللجنة الفنية.

وأكد المحافظ أن الحملة تستهدف إزالة 12 شجرة ما بين أشجار كافور متنوعة بالشوارع المتفرعة من ميدان النهضة نظراً لخطورتها كما تتم إزالة آثار الحروق ومعالجتها وإزالة الأفرع الجافة والمائلة وأعمال قرط لأشجار الكافور ذات الارتفاعات العالية، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب جميع الأشجار بمحيط ميدان النهضة والشوارع المتفرعة منه.