محافظ الإسكندرية يهدد بمقاضاة «التيتى بلياردو»

كتب : مروة مرسى منذ 8 دقائق

شوّه محل «التيتى بلياردو» الشهير فى الإسكندرية جرافيتى «ست الحيطة» الذى يهدف إلى تمكين المرأة والدفاع عنها وعن حقوقها المسلوبة والمطالبة بمساواتها بالرجل وإخفاء مظاهر التفرقة والدعوة إلى وقف التحرش الجنسى.

وغضب رسامو الجرافيتى بعد ما اختفت ملامح الجرافيتى نهائياً وضاعت المقولة الشهيرة للفنانة أمينة رزق فى ثلاثية نجيب محفوظ «كفاياك زفت يا سى السيد» وصور الرموز النسائية الشهيرة، بعد أن دون المحل إعلانه عن بيع «بلياردو» عليها.

لم يشوه الإعلان جرافيتى «ست الحيطة» فقط، بل كافة معالم المدينة السياحية والجمالية، بداية من طريق الكورنيش بأكمله وأسوار مكتبة الإسكندرية وجميع المبانى الأثرية، وصولاً إلى استاد الإسكندرية وطريقى الإسكندرية الصحراوى والزراعى.

من جانبه، قرر اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، تقديم بلاغ ضد «التيتى بلياردو» فى النيابة العامة بتهمة تشويه جمال المدينة ومعالمها والكتابة على الجدران، محذراً من الكتابة على الحائط أو تشويه المدينة بإعلانات لمحلات أو عبارات سياسية، مؤكداً أنه سيقاضى من يكتب على الجدران.

بعد هذا القرار عمت الفرحة أهالى المدينة لاستيائهم من إعلانات المحل المذكور على الجدران، كما وضعت إدارة مكتبة الإسكندرية أسواراً حديدية على جميع الجدران من أجل منع أحد من الكتابة على جدرانها وتشويه جمالها.