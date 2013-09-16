جينيفر آنيستون تخطف الأضواء فى «تورنتو»

كتب : إنجى الطوخى منذ 6 دقائق

خطفت النجمة السينمائية أمريكية الأصل جينيفر آنيستون الأضواء خلال عرض فيلمها الجديد «life of crime» أو «حياة جريمة» فى حفل ختام مهرجان تورنتو السينمائى الدولى فى دورته الـ38 بملابسها الأنيقة التى كانت مثار تعليق لجنة الحكام والجمهور.

تألُّق «آنيستون»، البالغة من العمر 44 عاما، بثوب أزرق بسيط مع حلى من الأقراط الذهبية لأول مرة، كان تعبيرا، بحسب صحيفة «الديلى ميل»، عن سعادتها الطاغية بالاستقبال الحار الذى حظى به فيلمها الجديد «حياة جريمة» من قِبل النقاد والجمهور فى نفس الوقت، بالإضافة إلى ظهورها برفقة خطيبها كاتب السيناريو والممثل جوستين تيرو، الذى يعد أول ارتباط لها بعد انفصالها عن الممثل الشهير براد بيت.

ويشارك الممثلان تيم روبينز وجون هواكس فى بطولة الفيلم المُقتبس عن رواية «The Switch» للروائى إلمور ليونارد، التى تدور حول محاولة خطف لزوجة مطور عقارى فى الولايات المتحدة التى لا تسير بسلاسة كما هو متوقع وتقع الكثير من المشكلات.