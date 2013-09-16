النواب اليمنى يدعو مؤتمر الحوار للخروج بنتائج تلبى طموحات الشعب

دعا يحيى على الراعى رئيس مجلس النواب اليمنى، أعضاء مكونات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، للخروج بنتائج تلبى رغبات وطموحات كل أبناء اليمن وفى مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ودعم جهود رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى الرامية لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشار الراعى ـ فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفال الذى أقيم أمس الأحد بقاعة الفعاليات البرلمانية بدائرة المعلومات والنظم بمجلس النواب بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية ـ إلى أن اليمن شهدت ممارسة الشورى والديمقراطية منذ عصور مضت وتعاقب تشكيل المؤسسات البرلمانية فيه.

وأوضح أن مجلس النواب يعتبر المؤسسة المركزية للديمقراطية التى تجسد إرادة الشعب، وتعبر عن جميع تطلعاته وهى الهيئة المنتخبة التى تمثل المجتمع بكل أطيافه .. لافتا إلى أن مسئولية البرلمان بالدرجة الأولى منح الحكومة الثقة وإقرار برنامجها العام ومراقبة مستوى أدائها إلى جانب مسائل التشريع والرقابة الأخرى.

ودعا الجميع إلى الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتجربة البرلمانية والديمقراطية فى بلاده والبلاد الأخرى، لكى يستفيد المهتمون بالشأن البرلمانى والديمقراطى من الدروس والعبر فى هذا المضمار.

وشدد على كافة أعضاء اللجان الدائمة فى المجلس ضرورة إنجاز ما لديها من أعمال تشريعية ورقابية بشكل جدى، وفى وقت قياسى وبما يجسد الإجراءات الواردة فى قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته.