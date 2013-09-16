الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة خطية من نظيره التونسى

تسلم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أمس الأحد، رسالة خطية من نظيره التونسى المنصف المرزوقى، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتانى لوزير الخارجية التونسى عثمان الجرادى المبعوث الخاص للمرزوقى.

وقال الجرادى ـ فى تصريحات عقب اللقاء ـ لقد كلفنا رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقى بإبلاغ الرئيس الموريتانى رسالة خطية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها وتكثيفها وتنويعها، فالفترة التى تمر بها منطقتنا اليوم تحتم علينا تكثيف هذه العلاقات والارتقاء بها نحو أفضل المراتب حتى نضمن استقرارا أكثر لبلداننا.

> وأضاف لقد تبادلنا كذلك الحديث حول مختلف القضايا المطروحة على المنطقة والقضايا المغاربية والعربية والدولية.. كما استمعت من الرئيس إلى نصائح بخصوص هذه القضايا وتقييمه لمجمل الأوضاع السائدة فى منطقتنا.