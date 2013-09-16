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إلقاء زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية فى الضفة الغربية

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إلقاء زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية فى الضفة الغربية إلقاء زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية فى الضفة الغربية

ألقى عدد من الزجاجات الحارقة على أهداف إسرائيلية فى الضفة الغربية، دون وقوع إصابات أو أضرار، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة، فجر اليوم الاثنين، إن سيارة إسرائيلية تعرضت لهجوم بالزجاجات الحارقة، مساء أمس الأحد، لدى مرورها بالقرب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم دون وقع إصابات أو أضرار، كما ألقيت زجاجة حارقة، مساء أمس أيضا، باتجاه السياج الأمنى الفاصل بين مدينة قلقيليه وإسرائيل شمال الضفة الغربية دون أضرار، وفق نفس المصدر.

وأكد شهود عيان قيام الجيش الإسرائيلى مساء أمس بإطلاق نار كثيف فى محيط بلدة الخضر، بالإضافة إلى إطلاق طلقات مضيئة فى السماء، دون معرفة الأسباب.

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