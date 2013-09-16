مستشفى توام يُطبّق برنامجاً لمراقبة نبض الجنين أثناء الولادة

حقق مستشفى توام إنجازاً بالحصول على مركز الصدارة في تطبيق برنامج قراءة نبض الجنين وسلامته أثناء المخاض، والمعروف عالمياً ببرنامج k2، وهو من أكثر برامج رعاية الأجنة الشمولية في العالم، يحاكي الحالات الواقعية ويعزز المهارات الطبية الصحيحة في مجالات ما قبل وبعد الولادة، ويستخدم في أحدث المستشفيات العالمية المتخصصة في الولادة ورعاية الأجنة.

وأكد الدكتور واين ريميج، رئيس قسم التمريض في مستشفى توام، أن المستشفى كان الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحصوله على الدرجة التامة 100 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق البرنامج، ويعتبر هذا البرنامج التدريبي عبر الشبكة العنكبوتية حتى الآن أكثر البرامج من نوعه شمولية في العالم، إذ يُعطي نماذج تُحاكي حالات واقعيـة، وذلك بهدف تطوير كفاءات وقدرات الكوادر الصحية العاملة في مجال الحمل والولادة وتعزيز ممارساتهم الصحيحة ومهاراتهم في اتخاذ القرار المناسب.

وقد أكمل هذا البرنامج التدريبي لمراقبـة نبض الجنين وسلامته أثناء المخاض ما يزيد على 100 ألف طبيب وطبيبة وقابلة قانونية وممرضـة مجازة ومهنيين صحييـن حول العالم. ويعد المعيار الفعلي لتدريس طب الولادة والحمل في أكثر من 90 بالمئة من المستشفيات في المملكة المتحدة، ويستخدم البرنامج التدريبي أيضاً في معظم بلدان العالم، بما في ذلك ايرلندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

رواد

وأضاف: لقد أصبح الفريق متعدد التخصصات، العامل في قسم الولادة في مستشفى توام من أطباء حمل وولادة وحديثي الولادة وممرضات وقابلات قانونيات وأطباء مقيمين ومعالجي الجهاز التنفسي، ضمن الرواد على مستوى العالم، لما أظهروه من التزام تام بتعزيز سلامة المرضى، وذلك من خلال اشتراكهم الفعّال في برنامج K2 التدريبي.

وكان ترتيب المستشفى الأول على مستوى الشرق الأوسط، وحصل على الدرجة الكاملة 100% في الأشهر الستة الأولى من تطبيقه، بعد تلقيه تأكيداً بالتزام فريق العمل في قسم التوليد التزاماً كاملاً بنسبة 100بالمئة، وأشار إلى اننا في إدارة المستشفى نقدر الجهد الكبير الذي بذله فريق قسم التوليد بتحقيقه الالتزام الكامل في كافة الممارسات الطبية المتصلة بالحمل والولادة وحديثي الولادة.

حيث ضم الفريق كلاً من الدكتورة هويدا خير، رئيسة قسم الولادة والمشرفة على برنامج (K2)، حيث أثمر سعيها الدؤوب إلى تحقيق مشاركتنا في هذا البرنامج المتطور وكذلك الجهد الذي بذلته الدكتورة بيفِرلي آندِروود مسؤولة الممرضات الأولى في قسم المخاض والتوليد، ومساهمتها في البرنامج النوعي.

مؤكداً في الوقت نفسه انه من المهم جداً أن يحصل فريق العمل في قسم التوليد من ممرضات وقابلات قانونيـات وكوادر طبيـة ومهنيين صحيين، على التدريب على آخر المستجدات والمعلومات الطبيـة في هذا المجال، حتى نتمكن من الحفاظ على جودة أدائنا العالي ورعايتنا الصحية المتقدمة للحوامل، مشيراً إلى أن مستوى المشاركة يعكس مدى التزام فريقنا متعدد التخصصات والثقافات، ويُجسّد أيضاً الحماس الكبير الذي لقيه هذا البرنامج التدريبي، مما كان له أثر إيجابي على تعزيز خدماتنا في مجال الولادة.

التزام

أوضح الدكتور واين ريميج بأن شركة خبراء وإدارة المعلومات الصحية المعروفة T2 قد قامت بتقييم التزام فريق العمل في قسم الحمل والولادة بالمعايير المعتمدة، وهي الوكيل المعتمد في المنطقة ومرخصـة من قبل هيئة أبوظبي للصحـة للتعليم والتعليم الطبي المستمر. لقد حصل فريق العمل في المستشفى على 1310 ساعات تعليم طبي مستمر، من الفئة الأولى معتمدة من قبل هيئة الصحة بأبوظبي.