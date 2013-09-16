شرطة دبي تطيح بعصابة ترويج وتهريب مخدرات

تمكنت الفرق الأمنية بإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي من الإطاحة بواحدة من أخطر عصابات تهريب وترويج المخدرات في الدولة ، كما تمكنت من إحباط تهريب وترويج نحو 20 كيلو جراماً من مادة الحشيش وكميات من الهيروين والأفيون والكريستال، وعقاقير مخدرة بلغ عددها 48 ألف قرص مخدر.

وقال اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمبنى الإدارة، إن العملية تمت أواخر أغسطس الماضي، ومن خلالها تمكن الفريق الأمني من القبض على واحدة من العصابات الإجرامية المحترفة في تهريب وترويج المخدرات في مختلف أرجاء الدولة، مشيرا إلى أن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها مكونة من 6 أشخاص خليجيين وأربعة آسيويين.

وأوضح، أن الشرطة أطلقت اسم " رأس الخور" على العملية، وأن الفريق الذي نفذها كان برئاسة مدير إدارة المعلومات المركزية، بالتعاون مع إدارة المكافحة المحلية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، حيث ساهمت الأخيرة بالقبض على المتهم السادس.

أشار إلى أن معلومات توفرت لدى الإدارة حول خليجيين، يحوزان ويتعاطيان المخدرات، الأول: يدعى ع. أ. 28 سنة، يعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، ومقر سكنه منطقة المزهر، والآخر: (م.س.س.م) 34 سنة، ويسكن في منطقة الطوار.

وبناء على المعلومات تحرك الفريق المكلف بالعملية إلى مقر سكن المتهم الثاني، وقام بمداهمة الغرفة الخاصة به من المنزل، وإلقاء القبض عليه، وعلى المتهم الأول الذي كان موجوداً معه في الغرفة، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 3 كيلوجرامات و820 جراماً من الحشيش المخدر، وكميات مختلفة من الكريستال “الشبو”، والأفيون، بالإضافة 15 ألف قرص من العقاقير المخدرة.

وأوضح أن المداهمة ساهمت بتحديد هوية أفراد العصابة على نحو دقيق، وتساقطهم في أيدي رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي تباعاً بفعل الخطة المحكمة، والتحرك السريع للفريق المكلف بإلقاء القبض عليهم، وهم: المتهم الثالث (ا.ح.ب) 29 سنة آسيوي، ويعمل على أحد الزوارق البحرية، والرابع (أ . غ) 25 سنة، آسيوي مقيم في رأس الخيمة، والخامس (أ.ي.ح) 24 سنة لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ويعمل سائقاً، وتم القبض عليهم في منطقة الرأس بخور دبي.

و ألقي القبض على الثالث متلبساً، وهو يقوم بتحميل كمية كبيرة من المخدرات في الصندوق الخلفي لسيارة المتهمين الرابع والخامس، وتحت أنظار رجال المكافحة، الذين كانوا كامنين له في المكان، ومتأهبين للانقضاض عليه في اللحظة الحاسمة، حيث ألقى القبض عليه إثر تحرك السيارة، وعلى المتهمين الرابع والخامس اللذين اقتيدا وسيارتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث جرى استخراج المخدرات 16 كيلو جراماً و339 جراماً من الحشيش، بالإضافة إلى كميات من الهيروين والأفيون و33 ألف قرص من عقاقير مخدرة متنوعة.

والقي القبض على المتهم السادس (ي . خ . م) 25 سنة المقيم في إمارة رأس الخيمة بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة مع شرطة دبي، مشيراً إلى أن أفراد العصابة أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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