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زيادة الأحمال تقطع التيار عن «الخنساء» 9 ساعات

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زيادة الأحمال تقطع التيار عن «الخنساء» 9 ساعات زيادة الأحمال تقطع التيار عن «الخنساء» 9 ساعات

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

عاش أهالي الخنساء بمكة المكرمة وسط أجواء حارة لما تشهده مكة من ارتفاع لدرجة الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة تسع ساعات أمس، مما أدى لتذمر واستياء عدد من الأهالي نتيجة الانقطاعات المستمرة والذي تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية وكذلك المواد الغذائية.وقالوا: «سجلنا بلاغا أثناء الانقطاع الذي حدث ظهر أمس لدى عمليات الطوارئ بشركة الكهرباء ولكن قوبل هذا البلاغ بوعود من قبل الموظف، لاسيما أن تأخر فرق الصيانة إلى مكان الحدث زاد الطين بلة وجعلنا نعيش في أجواء حارة، مما دفعنا للخروج من منازلنا إلى أقاربنا وأصدقائنا».وأكد كل من حسين المالكي ونواف العتيبي أن التيار الكهربائي انقطع ظهر أمس وذلك بسبب احتراق أحد الكيابل في الحي، مما جعل الكهرباء تغيب عن الحي لأكثر من تسع ساعات، «رغم أننا سجلنا بلاغات لدى عمليات شركة الكهرباء ولكن قوبلت بوعود، حيث تأخرت فرق الصيانة لأكثر من ثلاث ساعات للوصول إلى مكان الخلل، مما جعل عددا من الأهالي يشدون الرحال إلى أقاربهم وأهلهم».وقد تسببت تلك الانقطاعات في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية وكذلك المواد الغذائية واللحوم، وفي الوقت نفسه طالب الأهالي بأن يكون هناك محطة احتياطية من أجل تفادي الانقطاعات كبقية أحياء مكة المكرمة.وفي المقابل، أوضح مصدر مسؤول من شركة الكهرباء قائلا: «إن فرق الصيانة باشرت مكان الخلل وتم تصليحه، وذلك بسبب زيادة الحمولة في الكيبل»، مبينا أن الشركة تتلقى جميع البلاغات المقدمة من الأهالي.

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