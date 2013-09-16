توزيع الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس بـ «أم القرى» بعد العيد

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلنت وكالة جامعة أم القرى للفروع لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة الذين تقدموا سابقا بطللبات الحصول على سكن جامعي وتم احتساب النقاط لهم سابقا حسب الضوابط التي أقرتها الهيئة الاستشارية العليا في الجامعة، بأنه سوف يتم توزيع الوحدات السكنية في مقرها بالعابدية حسب نقاطهم المحسوبة. واشترطت وكالة الجامعة بأن يتم فتح فيلا واحدة لكل نموذج من النماذج المتاحة للتوزيع، وذلك بموقع إسكان الجامعة بالعابدية، ابتداء من أمس ولمدة أسبوع، ويمكن لأعضاء وعضوات هيئة التدريس وعائلاتهم زيارة الموقع والاطلاع على النماذج والحصول على الكتيب الخاص بنماذج السكن الجامعي من إدارة الإسكان بالعزيزية ابتداء من يوم غد.وبينت الوكالة أن يوم السادس عشر من الشهر الحالي سوف يتم استقبال الرغبات حسب النماذج السكنية المتوفرة، وذلك لتعبئة الاستمارة الخاصة برغبات السكن على موقع الجامعة. وأشارت الوكالة إلى أنه سوف يتم إرسال رساله إلى كل عضو أو عضوة من هيئة التدريس بالموعد المحدد، وذلك لتوزيع أرقام الفلل حسب الرغبات والمعدلات المحسوبة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.