قوات الجيش تقتحم قرية دلجا بالمنيا وتسيطر عليها

كتب : إسلام فهمي ومحمود عبد الرحمن وعبد الفتاح فرج منذ 30 دقيقة

تمكنت قوات الجيش فجر اليوم من اقتحام قرية دلجا التي يسيطر عليها الإسلاميين وبعض أعضاء التيار الإسلامي المتشدد، والذين قاموا بحرق كنيسة القرية ومركز الشرطة منذ أسابيع، واستطاعت قوات الجيش المكونة من مدرعات ومصفحات من دخول القرية من ناحية الطريق الزراعي من الجهة الشرقية دون مقاومة تذكر من أهالي القرية.

كانت قوات الجيش قد استعدت لاقتحام القرية منذ ساعات الصباح الأولى حيث دفعت بتعزيزات عسكرية لتطويق القرية من الناحية الشرقية والغربية، وكانت هناك طائرات تحوم في سماء القرية منذ منتصف الليل.