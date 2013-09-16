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"أطفالنا والعام الدراسى".. ندوة علمية بمعهد الدراسات العليا للطفولة

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"أطفالنا والعام الدراسى".. ندوة علمية بمعهد الدراسات العليا للطفولة "أطفالنا والعام الدراسى".. ندوة علمية بمعهد الدراسات العليا للطفولة

يعقد بمقر معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس صباح الثلاثاء المقبل، الندوة العلمية تحت عنوان "أطفالنا والعام الدراسى الجديد"، وذلك برعاية أ.د عمر الشوربجى، عميد معهد الدراسات العليا للطفولة، وأ.د مجدى كرم الدين، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د مجدى بدارن، استشارى طب الأطفال والحساسية والمناعة.

وقال الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الطب النفسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الندوة تهدف إلى نقاط أساسية حول التحاق الطفل بالحضانة لأول مرة، إلى جانب بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية التى قد تواجه الأطفال فى الحضانة، وكيفية مواجهة وعلاج مثل هذه المشكلات والوقاية منها.

جدير بالذكر أنه سوف يتناول الدكتور على الألفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، جهود ودور وزارة التربية والتعليم وتوفير مكان لكل طفل بمصر فى مرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسى، بالإضافة إلى الجانب الصحى والرعاية الصحية والتغذية للأطفال فى المدارس وكيفية الاهتمام بها.

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